Париж, , 08:45 — REGNUM Министерство образования Франции объявило профсоюзным организациям о своем намерении выделить 500 млн евро на повышение заработной платы учителей с 2021 года в рамках будущей пенсионной реформы, передает BFM TV.

Ожидается, что запланированное повышение заработной платы начнется в январе 2021 года.

До сих пор упоминалось о прогрессивном увеличении бюджета примерно на 400−500 млн евро, которое к 2037 году должно достичь 10 миллиардов в год.

В настоящее время неизвестно, как повышение конкретно отразится на учителях: увеличение не будет одинаковым для учителей в начале или в середине своей карьеры, или для тех, кто родился после 1975 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2020 года во Франции состоялась встреча профсоюзов с министром образования страны Жан-Мишелем Бланкером. В этой встрече приняли участие предприятия сферы образования.

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