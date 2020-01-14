Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Министерство энергетики США согласилось передать правозащитной организации American Oversight документы по Украине, в частности переписку бывшего министра энергетики США Рика Перри с высокопоставленными украинскими чиновниками и другими лицами, связанными с энергетическими интересами США на Украине. Соответствующая информация была опубликована 13 января на официальном сайте American Oversight.

Часть материалов может быть передана 28 января, остальные документы — 4 февраля и 16 марта.

American Oversight потребовала документы, касающиеся связей американских и украинских властей в рамках расследования скандального разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе Сенат США получит обвинительное заключение в адрес Трампа в рамках процедуры импичмента президента США.

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