Сухум, , 08:51 — REGNUM Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба пока не решил, будет ли участвовать в ближайших выборах президента республики. Об этом он 13 января рассказал ТАСС.

«Вчера только все остыло. Я потом посмотрю, как дальше себя вести», — заявил журналистам Хаджимба, когда ему задали вопрос, намерен ли он снова бороться за президентское кресло.

Экс-президент прокомментировал и недавнее заявление Аслана Барцицы, который еще будучи вице-президентом, за Хаджимбу заявил, что тот не станет участвовать в ближайших выборах.

«Но не он определяет, определяю я свою судьбу», — заявил бывший абхазский лидер.

Он обещал озвучить свои планы в скором времени.

Как передавало ИА REGNUM, отставка президента Абхазии прошла на фоне волнений в Сухуме. Протестующие захватили и в течение четырех дней удерживали здание администрации президента. Вскоре парламент республики высказался за отставку Хаджимбы, а Верховный суд признал недействительными результаты президентских выборов, на которых тот победил.

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