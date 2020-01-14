Сеул, , 08:44 — REGNUM 13 января представители Национального собрания Южной Кореи одобрили назначение Чон Сэ Гюна на пост премьер-министра страны, сообщает KBS.

Известно, что 14 января новый премьер-министр приступил к выполнению своих обязанностей.

Отмечается, что за назначение Чон Сэ Гюна проголосовали 164 из 278 депутатов, против высказались 109 депутата, один воздержался еще четыре голоса были признаны недействительными.

До вступления в должность премьер-министр шесть раз переизбирался депутатом Национального собрания, с июня 2016 по май 2018 был председателем Национального собрания, а с февраля 2006 по январь 2007 занимал пост министра торговли, промышленности и энергетики.