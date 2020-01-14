Красноярск, , 08:37 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл рабочие встречи с главами Боготольского, Енисейского, Идринского и Манского районов. Как сообщили ИА REGNUM 14 января в краевом правительстве, Усс принял отставки глав районов Александра Белова, Сергея Ермакова, Анатолия Киреева и Николая Козелепова.

По информации регионального правительства, все пять глав были избраны на свои посты в 2015 году сроком на пять лет.

В пресс-службе правительства региона ИА REGNUM не сообщили подробностей о причинах отставки глав районов.

Напомним, Александр Белов был избран на пост главы Боготольского района в 2015 году. Анатолий Киреев с 2010 по 2015 год руководил администрацией Идринского района, затем возглавил муниципальное образование. Сергей Ермаков был назначен на пост главы Енисейского района в 2005 году. С 2010 по 2015 год возглавлял Енисейский райсовет депутатов, в 2015 году стал главой района. Николай Козелепов был избран главой Манского района в 2015 году.