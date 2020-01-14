Кисловодск, Ставропольский край, , 08:41 — REGNUM Депутаты думы Ставрополья пригласили на разговор главу города-курорта Кисловодска Александра Курбатова. Парламентарии ждут объяснений от градоначальника после критики со стороны председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, пишет «Победа26».

Во время визита в Кисловодск в новогодние праздники Матвиенко не оценила выбор властями города места для нового детского сада. По словам депутатов, на строительной площадке дошкольного учреждения она удивилась, что из 138 млн рублей, выделенных на возведение объекта, 58 млн рублей идут на вывоз скальных пород.

Кроме того, председатель Совфеда высказала недовольство темпами строительства новой средней школы на 280 мест. Она подчеркнула, что объект, который планируется сдать в четвертом квартале 2020 года, нужен к началу учебного года. Матвиенко добавила, что летом вернется, чтобы проверить готовность школы.

«Надо позвать главу города, поговорить с ним. <…> Мы должны послушать, куда деваются государственные деньги, в том числе из бюджета Ставропольского края», — сказал депутат Александр Кузьмин.

Парламентарий также напомнил, что на последнем заседании краевой думы депутаты не смогли принять стратегию развития Кисловодска, из-за того что глава города Курбатов не принимал участие в обсуждении документа. Кузьмин добавил, что мэра уже пригласили на встречу и он согласился приехать.