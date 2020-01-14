Эрбиль, Ирак, , 08:35 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры со специальным представителем Генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт, об этом 14 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, глава курдской автономии подчеркнул в ходе дискуссии свою готовность приложить усилия по восстановлению стабильности в государстве.

Заявление было сделано в контексте массовых акций протеста, продолжающихся в стране несколько месяцев. Барзани заявил, что требования манифестантов должны быть удовлетворены.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в октябре 2019 года. Причиной недовольства граждан стали безработица и коррупция, а также общее падение уровня жизни населения.