Караганда, Казахстан, , 08:28 — REGNUM Переименование десяти улиц с советскими названиями в Караганде одобрили участники общественных слушаний, сообщает издание «Курсив».

Отмечается, что в публичных слушаниях, которые состоялись в Доме дружбы, приняли участие 1005 человек. В частности, улицу Волочаевскую переименуют в честь ветерана Великой Отечественной войны Камали Дюсембекова.

В городе также намерены переименовать улицу Защитную, Зональную, Кривогуза, Аманжолова, Кувскую, Нуржанова, Ленина, Олимпийскую и Приканальную. Обсуждение данного вопроса вызвало жесткую полемику.

Самые бурные обсуждения были связаны с переименование улицы Ленина. Большинство высказались за изменения названия, а несогласие с этим решением привело к всплеску антисоветских настроений.

Из зала звучали призывы снести памятники Ленину, противники переименования освистывались, сторонники новых названий поддержали аплодисментами обвинения Советского Союза в голодоморе и репрессиях.

Напомним, весной 2018 года в Караганде планировали переименовать около 20 улиц. Однако это предложение вызвало широкий общественный резонанс и вопрос был отложен.

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