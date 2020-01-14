Сухум, , 08:30 — REGNUM Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба возложил на себя исполнение обязанностей президента страны. Об этом он сообщил в обращении к согражданам 13 января, опубликованном на сайте правительства республики.

Бганба в своем обращении объявил, что, согласно конституции, в сложившейся ситуации, когда президент сложил свои полномочия, обязанности главы республики переходят к премьер-министру. Он пообещал добиться стабильности в стране и достойно организовать предстоящие президентские выборы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее полномочия президента Абхазии с себя сложил Рауль Хаджимба. Его отставку принял парламент республики. Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов на 22 марта.

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