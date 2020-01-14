Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:26 — REGNUM В Шри-Ланку с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом 14 января сообщает РИА Новости.

В столице Шри-Ланки Лавров проведёт переговоры с главой министерства иностранных дел Динешом Гунаварденой. Кроме того, в ходе своего визита глава внешнеполитического ведомства России встретится с президентом Шри-Ланки Нандасеной Готабаей Раджапаксой и премьер-министром страны Махиндой Раджапаксой.

Во время переговоров стороны обсудят двусторонние отношения. На встрече также запланировано обсуждение актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Напомним, после посещения Шри-Ланки Лавров посетит с рабочими визитами Индию и Узбекистан.

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