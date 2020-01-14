Хараре, , 08:28 — REGNUM Министр иностранных дел Китайской Народной Республики обвинил западные державы в разжигании «холодной войны» против Зимбабве, осудив санкции, введенные в отношении «экономически разрушенного» южноафриканского государства. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Ван И провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в столице Зимбабве, Хараре, во время завершения своего турне по пяти странам Африки.

Напомним, что Зимбабве находится под санкциями США и Европейского союза (ЕС) более двух десятилетий из-за предполагаемых нарушений прав человека.

Со своей стороны, Ван И призвал державы отменить эти санкции, пообещав и впредь помогать Зимбабве стабилизировать экономику.

В своем официальном аккаунте в Твиттере заместитель министра информации Зимбабве Энерджи Мутоди заявил, что визит Вана И был «пощечиной» для Великобритании, ЕС и США.

Зимбабве будет отдавать предпочтение «китайским бизнес-интересам вместо любой западной страны», добавил он.

По информации журналистов, Китай финансирует строительство нового здания парламента Зимбабве стоимостью более 150 млн долларов США и предоставил Зимбабве кредит на сумму более 1 млрд долларов США на восстановление угольной электростанции в Хванге.

Политику «Взгляда на Восток» приняли во время правления тогдашнего президента Роберта Мугабе, которого в 2017 году свергли военные, отмечают репортеры. Он скончался в прошлом году в возрасте 95 лет.

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