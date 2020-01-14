Ульяновск, , 08:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжают обновление системы государственного управления. Ожидается, что будет реформирован ряд министерств, сообщают местные издания по итогам заседания в правительстве.

Отмечается, что будет реформирована администрация губернатора, министерство промышленности, спорта, финансов, экономики, семьи и молодёжного развития. Также изменения коснутся корпорации предпринимательства. Кроме того, планируется сократить министерство развития международных и межрегиональных связей.

Губернатор Сергей Морозов поясняет, что необходимо «построить регион для граждан, а не правительства», поэтому от «неэффективной иерархической системы» «должны перейти к современной системе управления».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области также не будет должности председателя регионального правительства, пост упраздняется. В данной должности более трёх лет работает Александр Смекалин.

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Напомним, в августе 2019 года ульяновский губернатор заявил о «переформатировании правительства». Посты главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве. Сергей Морозов уверен, что «настало время перемен», сославшись на «серьёзные изменения в экономической и социальной политике», в частности — национальные проекты.

Одно из первых изменений коснулось контрольно-надзорной деятельности. Планируется создать единый орган, которому будут переданы данные полномочия. В 2020 году будет создан центр управления регионом.

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