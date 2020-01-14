Париж, , 08:21 — REGNUM Чтобы официально начать свою кампанию по проведению муниципальных выборов, мэр французской столицы Анн Идальго решила реконструировать квартал Порт-де-ла-Шапель в восемнадцатом округе Парижа, передает BFM TV.

Известно, что мэр Парижа Анн Идальго хочет сделать реконструкцию этого места одним из главных пунктов своей избирательной кампании.

Перестройка квартала Порт-де-ла-Шапель уже началась. Она включает в себя расширение 3-й линии трамвая, который был открыт в ноябре 2018 года, строительство международной части квартала, развитие социального жилья.

Анн Идальго также намерена развивать пешеходные зоны, создав несколько участков зеленых насаждений.

Чтобы облегчить передвижение по городу, мэр Парижа хочет создать велосипедные маршруты, проходящие через Порт-де-ла-Шапель и соединяющие Нотр-Дам с базиликой Сен-Дени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго заверила, что не будет «кандидатом на пост президента страны в 2022 году».

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