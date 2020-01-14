Киев, , 08:24 — REGNUM Эксперты рассматривали закрытые версии гибели украинского Boeing 737 в Иране наряду с обычными, рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило 14 января информационное агентство УНИАН.

По его словам, основной версией причин гибели лайнера всё же оставалось ракетное поражение. Её отрабатывали в первую очередь.

«Была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолёте сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции «Арго». Другой вариант — помешать выезду учёных, причастных к ядерной или ракетной программе», — рассказал Данилов.

Он отметил, что западные партнёры оказывали украинским специалистам консультативную помощь, характер которой Данилов сообщать не стал, отметив, что «эта помощь в любом случае требовала от нас собственных действий по установлению истины».

Напомним, 8 января возле Тегерана разбился самолёт «Международных авиалиний Украины». Все пассажиры и члены экипажа погибли. 11 января власти Ирана признали, что самолёт был сбит по ошибке, и пообещали привлечь виновных к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СНБО Украины заявил, что следствие рассматривает восемь версий гибели самолёта, три из которых являются закрытыми.

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