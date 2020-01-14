Сеул, , 08:15 — REGNUM С 15 по 18 января специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит с официальным визитом США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках своего визита представитель Южной Кореи встретится с американским коллегой Стивеном Бигэном, с которым обсудит ситуацию, а также способы достижения денуклеаризации Корейского полуострова.

Известно, что Ли До Хун также проведёт ряд встреч с высокопоставленными лицами США, а 17 января — примет участие в инаугурации Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря.