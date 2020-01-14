Таллин, , 08:12 — REGNUM Надежда жителей Эстонии на «демократические» изменения в России во время президентства Бориса Ельцина не оправдалась. Об этом заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью газете «Франкфуртер альгемайне»

По ее словам, граждане прибалтийской республики после признания Россией независимости Эстонии считали, что РФ станет таким же «свободным государством», как и их страна.

сказала Кальюлайд. «К сожалению, все сложилось не так», —

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года член эстонской Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» Эстонии «аннексированные территории», которые закреплялись за эстонской республикой в рамках Тартуского мирного договора 1920 года, а в 1945 году данные исконно русские земли были возвращены в состав России.

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