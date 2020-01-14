Ла-Пас, , 07:52 — REGNUM Правительство Боливии проведет расследование в отношении радиостанции Kawsachun Coca из-за интервью с бывшим президентом страны Эво Моралесом, ушедшим с поста в результате государственного переворота. Об этом заявил министр при президенте Боливии Йерко Нуньес на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Bolivia TV.

«Что касается радиостанции, конечно, будет подана жалоба в Генеральную прокуратуру, чтобы было проведено расследование», — заявил он.

Нуньес добавил, что прокуратура проверит, содержались ли в высказываниях Моралеса призывы к насилию и террору.

Ранее радиостанция Kawsachun Coca взяла интервью у Эво Моралеса, в котором он заявил о необходимости создать вооруженное народное ополчение по образцу Венесуэлы. После этого глава минюста Боливии Альваро Коимбра обвинил экс-лидера страны в подстрекательстве к мятежу.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Боливии потребовала заблокировать счета PDVSA