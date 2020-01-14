Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Атака на серверы связанной со скандалом вокруг президенту США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на специалистов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security.

Попытки взлома серверов Burisma начались в начале ноября 2019 года, когда в СМИ активно обсуждалась деятельность Хантера Байдена, который работал в правлении компании и является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По данным Area 1, кибератака на Burisma очень похожа на взлом серверов Национального комитета Демпартии США во время кампании 2016 года по выборам американского президента. Это вмешательство, по заявлениям американских спецслужб, якобы осуществила Россия. В обоих случаях злоумышленники использовали фишинговые электронные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика, который проводил следствие по делу компании Burisma.

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