Рига, , 06:54 — REGNUM Управление по делам гражданства и миграции (ДГИ) Латвии в течение 2019 года предоставило статус беженца 37 лицам. 21 из них являются гражданами Российской Федерации, пишет портал NRA.

Всего убежища в Латвии просило 178 человек. Наибольшее число этих людей выходцы из Азербайджана, России, Грузии, Украины и Индии.

14 гражданам других государств, попросивших убежище в Латвии, был присвоен альтернативный статус. В их числе тоже есть граждане РФ.

Часть граждан, которым ДГИ отказывало первоначально в присвоении статуса беженца оспаривали эти решения в суде и выигрывали. Например, латвийский суд, рассматривая дело гражданки РФ счёл достаточным основанием утверждения истицы, что из-за публичных высказываний своих политических взглядов ей было трудно получить достойную работу в России, а также признал фактом, что женщины в России входят в особо уязвимую к домашнему насилию группу. На основание этого было вынесено решение о предоставление гражданке РФ альтернативного статуса в Латвии.

Статус беженца в Латвии могут получить лица опасающиеся или испытывающие притеснения из-за своих религиозных или политических взглядов, по причине принадлежности к какой-либо расе или национальности, или из-за своего социального статуса.

Альтернативный статус, согласно законодательству ЛР, получают те, кто может быть подвергнут смертной казни или наказанию унижающему его человеческое достоинство, тем, кто является или может стать жертвой вооружённых конфликтов, внутренних или инспирируемых внешними силами.