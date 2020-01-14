Триполи, , 06:54 — REGNUM В предложенном варианте соглашения о прекращении огня в Ливии отсутствовали требования Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в эфире телеканала Al Arabiya.

«Проект игнорирует многие требования ливийской армии», — заявил маршал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии. Напомним, в российской столице проходили переговоры противоборствующих сторон в Ливии под эгидой России и Турции.

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