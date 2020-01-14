Рига, , 06:51 — REGNUM Латвийская добровольная вооружённая организация, являющаяся частью Национальных вооружённых сил страны (Zemessardze) открыла вселатвийские курсы подготовки инструкторов для добровольной военной организации девушек и юношей, сообщил портал sargs.lv.

На курсах в Малпилсе в период с 8 по 17 января будет обучено 100 инструкторов со всей Латвии. 13 из них новички, которые в конце обучения получат соответствующий сертификат и право на обучение в своём родном городе или посёлке.

Участники этого добровольного военизированного объединения учатся ориентированию на местности, выживанию, навыкам боя. Инструкторам, кроме теоретической подготовки, предстоят занятия по оказанию первой медицинской помощи, стрельбе и курсам вождения. Также они получат навыки работы с детьми.

Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию, вопросам безопасности в интернет среде. Последнему будут учить представители кибер-безопасности латвийского ополчения Zemessardze. Следующие курсы переподготовки пройдут с 12 по 21 августа. Из 130 работающих инструкторов молодёжного ополчения 20 — женщины.