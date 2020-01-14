Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен выделить еще $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает газета The Washigton Post со ссылкой на планы строительства.

Сообщается, что необходимые средства американский лидер намерен выделить из бюджета Пентагона. Согласно планам строительства, к 2022 году планируется постройка около 1424 километров пограничной стены. Таким образом, общая сумма затраченных на строительство средств достигнет $18,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент США отказался отменять режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. По мнению американского лидера, ситуация на южных границах Соединенных Штатов является критической.

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