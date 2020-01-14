Москва, , 07:03 — REGNUM Образ вечной жертвы преследует Польскую Республику, из-за чего она ненавидит Россию. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью телеканалу «360», комментируя отказ Варшавы пригласить президента РФ Владимира Путина на празднование годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

Рар отметил, что Польше удобен этот образ, так как из-за него ее «все жалеют и помогают». По мнению эксперта, тщеславие заставило главу Польши отказаться от посещения Израиля по случаю другой юбилейной даты, посвященной холокосту.

Рар также добавил, что многие, в том числе и Варшава, пытаются использовать историю как оружие для продвижения своих собственных политических целей.

Как сообщало ИА REGNUM, польское руководство решило не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия в честь 75-летней годовщины освобождения Освенцима. 13 января с критикой властей Польши по поводу этого решения выступил бывший президент республики Лех Валенса.

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