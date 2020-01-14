Каракас, 14 января 2020, 06:11 — REGNUM Власти Венесуэлы готовы возобновить диалог с представителями оппозиции, заявил председатель Конституционной ассамблеи страны Дьосдадо Кабельо на пресс-конференции в Каракасе.
«Руководство Норвегии настаивает на новом этапе переговорного процесса. Президент Николас Мадуро уже продемонстрировал готовность к диалогу», — заявил он.
Кабельо добавил, что венесуэльские власти готовы обсуждать пути выхода из политического кризиса «с кем угодно» ради мирного решения конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции против депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Под американские санкции попал и новый спикер венесуэльского парламента Луис Эдуардо Парра, который сменил на этом посту проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо.
Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла осудила новый пакет санкций США