Новосибирск, , 06:05 — REGNUM Мэрия Новосибирска сообщила, что за выходные дни вывезено 30 тыс. кубометров снега. Всего же с начала зимнего периода, по официальным данным, вывезено более 700 тыс. кубометров снега.

«За прошедшие выходные на проезжую часть высыпано 375 тонн отсева дробления горных пород. Дорожно-эксплуатационные учреждения города за выходные очистили от снега 557 километров тротуаров и 99 парковок, — уверяют в городской администрации. — Работа по уборке снега ведется в круглосуточном режиме».

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка из Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре для того, чтобы дети могли ходить в школу.

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Новосибирцы продолжают жаловаться в социальных сетях на плохую уборку города от снега.