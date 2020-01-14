Сеул, , 05:54 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чже Ин выразил оптимистичные прогнозы относительно отношений с КНДР, сообщает агентство «Синьхуа».

Он заявил, что несмотря на возникшие трудности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США, Южная Корея прикладывает все силы, чтобы наладить диалог с северным соседом. По словам Мун Чже Ина, его правительство оптимистично оценивает перспективы сотрудничества между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Сан Мин призвал Северную Корею воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес Сеула. По его словам, Пхеньяну необходимо проявить сдержанность в выражениях, чтобы не навредить диалогу между странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея призвала КНДР воздержаться от оскорблений в адрес Сеула