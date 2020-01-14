Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Представители Госдепа США, занимающиеся обеспечением безопасности американских посольств, не получали никакой информации о якобы готовящихся атаках на диппредставительства Соединенных Штатов со стороны иранского генерала Касема Сулеймани, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепартаменте.

По их данным, Госдеп США не располагал какими-либо данными о возможных атаках со стороны Сулеймани незадолго до его убийства. При этом источники подтвердили, что все посольства были предупреждены и готовящемся убийстве командующего «Аль-Кудс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники телеканала NBC заявили, что Белый дом рассматривал возможность убийства иранского генерала Касема Сулеймани еще летом 2019 года. Они отмечали, что такое предложение выдвигал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме задумали устранить Сулеймани летом 2019 года — NBC