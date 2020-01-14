Москва, , 05:18 — REGNUM Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, где под эгидой России и Турции состоялись переговоры по урегулированию военного конфликта в Ливии между враждующими сторонами. Об этом 14 января сообщает РИА Новости ссылаясь на источник в арабской республике.

При этом Хафтар, так и не подписал соглашение о перемирии с ливийским Правительством национального согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках переговоров в Москве договор о перемирии в Ливии подписали премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета республики Халед аль-Мишри. Халифа Хафтар попросил предоставить ему возможность до утра ознакомится с текстом соглашения.

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