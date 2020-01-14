Южно-Сахалинск, , 05:18 — REGNUM Новый министр ЖКХ назначен на Сахалине. Им стал Юрий Борисов. К обязанностям новый министр приступил во вторник, 14 января 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ранее Юрий Борисов возглавлял отдел департамента стратегических проектов Министерства строительства РФ.

В Минстрое РФ деятельность Юрия Борисова была связана с анализом работы организаций в сфере ЖКХ и разработкой проектов в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Хабаровского края по собственному желанию уволилась министр образования.