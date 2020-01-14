Вашингтон, , 04:51 — REGNUM В Вашингтоне надеются, что Пхеньян примет верное решение в результате переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 14 января госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в Калифорнии перед представителями технологической индустрии.

Он отметил, что сегодня процесс идёт медленно — стороны делают «два шага вперед, один назад». Однако, считает глава внешнеполитического ведомства, диалог идёт в правильном направлении.

«Вооружения КНДР представляют реальную угрозу, США же не представляют угрозы КНДР», — объяснил он американскую позицию.

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Ранее специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун призвал Пхеньян немедленно вернуться за стол переговоров по денуклеаризации.

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