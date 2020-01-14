Пекин, , 04:12 — REGNUM Член Госсовета КНР Чжао Кэчжи встретился с генеральным секретарем Иранской штаб-квартиры по контролю за наркотиками Эскандаром Момени в Пекине, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Чжао, являющийся также главой Национальной комиссией КНР по контролю за наркотиками, заявил, что Китай и Иран имеют долгую историю дружбы. Двусторонние всеобъемлющие стратегические партнерские отношения между странами продолжают стабильно развиваться под руководством лидеров двух стран.

По его словам, Китай готов к сотрудничеству с Ираном во имя имплементации договоренностей, достигнутых главами двух государств по усилению двусторонних консультаций и обменов в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков и углубления практического сотрудничества во имя взаимной выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Иран в лице Момени предложил во время переговоров с заместителем начальника управления по борьбе с наркотиками при министерстве общественной безопасности КНР Вэй Сяоцзюнем предложил создать совместную антинаркотическую комиссию с участие России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран предложил России и Китаю создать совместную антинаркотическую комиссию