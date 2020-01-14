Хабаровск, , 04:25 — REGNUM Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова уходит из правительства губернатора Сергея Фургала по собственному желанию.

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Ранее глава регионального минобрнауки ушла в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

В интервью ИА Хабаровский край сегодня она объяснила, что устала от госслужбы и планирует продолжить карьеру в сфере образования в Москве:

«Мне нужно либо начинать какие-то большие проекты, либо уходить на новый виток. Я понимала, что госслужба — не совсем то, чем я хотела бы закончить свой профессиональный путь. Шесть лет я руководила министерством. Пора двигаться дальше», — сказала Алла Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из правительства Хабаровского края ушли по собственному желанию, либо были уволены большинство ключевых руководителей, сокращены министерства. 13 января губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил о сокращении первого зампреда по финансам.