Нью-Йорк, США, , 04:00 — REGNUM Совет безопасности ООН планирует собраться 20 января для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с «химоружием» в Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский.

По его словам, инициатором встречи выступила Россия. Совбез обсудит ситуацию вокруг доклада ОЗХО по инциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года

«Темой встречи станет расследование этого инцидента миссией ОЗХО по установлению фактов», — сказал Стржижовский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2019 года ОЗХО выпустила доклад об итогах расследования якобы имевшего места применения химического оружия в сирийской Думе. В документе говорится, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор». В свою очередь, в России информационную кампанию, связанную с публикацией доклада, назвали попыткой выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Читайте также: ОЗХО заявила об использовании хлора в сирийской Думе в апреле 2018 года