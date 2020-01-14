Оттава, , 04:03 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 января заявил, что правительство США не проинформировало Канаду перед авиаударом, который убил иранского генерала Сулеймани в Багдаде. Об этом говорится в интервью Трюдо телеканалу Global News.

«Мы не получали соответствующего предупреждения», — заявил Трюдо, подчеркнув, что США должны были предупредить Канаду о планах проведения этой операции.

По мнению канадского премьер-министра, невинные жертвы несут на себе основной удар при конфликтах и войнах.

«Если бы не было напряженности, если бы в регионе в последнее время не было эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями», — считает Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на мероприятии в память о погибших в результате крушения пассажирского самолета под Тегераном пообещал добиться справедливости и ответственности от иранских властей. Он пообещал семьям погибших приложить все необходимые усилия для этого.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 57 канадцев.

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