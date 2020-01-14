Оттава, , 03:22 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил сам глава канадского правительства в интервью телеканалу Global News.

«Я поговорил с ним о необходимости снижения напряженности», — заявил Трюдо.

Канадский премьер-министр добавил, что также в ходе переговоров обсуждалась тема расследования инцидента с крушением украинского самолета Boeing под Тегераном. По словам Трюдо, семьи погибших должны получить ответы на все интересующие их вопросы относительно авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на мероприятии в память о погибших в результате крушения пассажирского самолета под Тегераном пообещал добиться справедливости и ответственности от иранских властей. Он пообещал семьям погибших приложить все необходимые усилия для этого.

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