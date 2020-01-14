Лондон, , 03:19 — REGNUM Новостное агентство Reuters в годы холодной войны получало тайное финансирование от правительства Великобритании. Об этом 13 января сообщает «Би-би-си».

Со ссылкой на рассекреченные документы из Национального архива Великобритании, сообщается, что в 60-х и 70-х годах прошлого века британское информационное агентство Reuters, испытывающее финансовые трудности, пошло на тайное сотрудничество с «теневым» департаментом британского МИД, в рамках которого включилось в «пропагандистскую битву с Советским Союзом» на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Дабы не подорвать репутацию независимого информационного агентства, работа Reuters в Латинской Америке оплачивалась через специальную подставную фирму, а на Ближнем Востоке — через «Би-би-си», с помощью так называемого «неортодоксального» плана оплаты «расширенной подписки».

На тот момент о скрытом финансировании Reuters в «Би-би-си» знали только три человека, включая его гендиректора сэра Чарльза Каррана.

В настоящее время представители Reuters и «Би-би-си» утверждают, что ведут независимую информационную политику. МИД Великобритании отказался комментировать опубликованные материалы.