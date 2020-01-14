Кишинёв, , 03:06 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил США за введение санкций в отношении бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Додон назвал это стимулом усилить борьбу с коррупцией и наследием олигархического режима.

«Санкции против бежавшего из страны олигарха — хороший и ожидаемый сигнал со стороны наших западных партнеров, за что мы им благодарны. Мы неоднократно обращались к ним, в том числе и напрямую к США с такой просьбой. Однако, чтобы добиться результата, понадобилась кропотливая, порой незаметная работа, прежде всего правоохранительных органов, которые предоставили для этого необходимые аргументы», — приводит ТАСС слова Додона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Примечательно, что, покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и по крайней мере несколько месяцев жил в Майами.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск. Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

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