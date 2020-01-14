Кишинёв, , 03:09 — REGNUM Власти Молдавии намерены запретить экономическим агентам Приднестровья открывать счета и проводить банковские операции через молдавские банки в других валютах кроме молдавского лея. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с главой Нацбанка Молдавии Октавианом Армашу.

Додон сказал, что молдавские власти разработали новый механизм работы молдавских банков с приднестровскими экономическими агентами. Обозначить детали нового механизма он отказался, однако подчеркнул, что операции только в молдавской валюте «снимут любые риски, связанные с отмыванием денег».

В начале сентября 2019 года, напомним, молдавские коммерческие банки, в которых были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировали проведение всех операций и закрыли счета. В Кишиневе это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Приднестровье считает аргументы надуманными и обратилось за помощью с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

Отметим, что в Приднестровье есть своя валюта — приднестровский рубль, а внешнеэкономическая деятельность приднестровских экономических агентов позволяет обеспечить в республику приток валюты.

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