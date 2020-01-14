Каракас, , 03:00 — REGNUM Венесуэла выступает против нового пакета санкций США против парламентариев страны, говорится в официальном заявлении венесуэльского парламента.

«Мы категорически и решительно осуждаем санкции против депутатов Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, которые представляют народ», — говорится в заявлении.

Парламентарии отмечают, что санкции против депутатов Национальной ассамблеи лишь помешают установить атмосферу взаимопонимания в стране. Также депутаты обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны и в попытках повлиять на работу парламента из-за рубежа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Соединенные Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы. На этот раз в санкционный список попали семеро членов Национальной ассамблеи Боливарианской Республики, в том числе оппонент проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо депутат Луис Эдуардо Парра.

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