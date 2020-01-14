Кишинёв, , 02:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду поблагодарила правительство США за введение санкций против экс-лидера Демпартии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка и его семьи. Как передает ИА REGNUM, Санду также заявила, что это предупреждение президенту Молдавии Игорю Додону, который может стать следующим.

«Игорь Додон, который пытается прибрать к рукам коррупционную систему Плахотнюка, должен помнить, что рано или поздно, те, кто совершает преступление против собственного народа, будут наказаны», — заявил Санду.

Напомним, 13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США.

Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Примечательно, что, покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и по крайней мере несколько месяцев жил в Майами.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск. Разыскивают Плахотнюка и в Молдавии. Там его обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

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