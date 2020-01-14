Москва, , 02:40 — REGNUM Проект новой системы накопительных пенсий, которую назвали «гарантированным пенсионным планом» (ГПП), не был включен в список законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Материал об этом 14 января опубликовало РБК, ссылаясь на соответствующее постановление.

Предполагалось, что новая система заработает с 1 января 2021 года. Однако отсутствие планов по ее рассмотрению правительством в текущем году говорит о том, что внедрение ГПП будет отложено на более поздние сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ГПП призвано предоставить право гражданам РФ производить накопления на пенсию, самостоятельно определяя и изменяя размер взносов. При этом, система уже подверглась критике из-за возможных значительных регулярных затрат на ее внедрение, а также ряда возможных несоответствий с существующими пенсионными программами.

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