Париж, , 01:44 — REGNUM Франция намерена отправить в Африку дополнительно 220 военнослужащих, заявил французский президент Эммануэль Макрон после саммита с главами государств Сахельской группы пяти, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Я принял решение задействовать дополнительные боевые возможности, 220 военнослужащих укрепят войска операции «Бархан», — заявил он.

Также Макрон призвал членов Сахельской группы усилить борьбу с джихадистами в регионе. По его словам, из-за недостаточных усилий союзников в регионе, ситуация с террористическими группировками в Сахеле лишь ухудшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «плохой новостью» возможный вывод американских войск с Африки. Он также пообещал приложить все усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в необходимости борьбы с террористами на западе Африки.

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