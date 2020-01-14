Ростов-на-Дону, , 01:31 — REGNUM Британские инспекторы оценят боеготовность 68-го танкового полка Южного военного округа, дислоцирующегося в Ростовской области. Об этом 14 января сообщает телеканал «Звезда»

Инспекция из Великобритании будет проверять соответствие ранее предоставленной Россией информации о военных силах и планах развёртывания полка фактическому состоянию дел с его основными системами вооружений и военной техники. В рамках проверки будет проведён брифинг и осмотр вооружения и личного состава.

По словам руководителя Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, визит с 14 по 16 января инспекции страны НАТО в 68-й танковый полк, дислоцированный в посёлке Персиановский, осуществляется на основании Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.