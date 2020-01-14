Тегеран, , 01:04 — REGNUM Присутствие посла Великобритании в Тегеране Роберта Макейра на протестной акции является «открытым вмешательством» во внутренние дела Ирана, говорится в официальном заявлении иранского МИД.

«Присутствие посла Великобритании на одной из внутренних акций в Иране рассматривается нами как открытое вмешательство во внутренние дела страны, которое противоречит принципам дипломатических отношений», — заявляет МИД Ирана.

Иранский МИД также призвал Великобританию прекратить любое вмешательство в дела Ирана со стороны британской дипмиссии. В противном случае Тегеран обещает жесткий ответ на действия Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января МИД Великобритании вызвал иранского посла Хамида Баединежада и потребовал от Тегерана провести расследование обстоятельств задержания британского посла Роберта Макейра. В Великобритании подчеркнули, что намерены добиться от Ирана «полных гарантий», что подобное больше не повторится.

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