Москва, , 01:29 — REGNUM Инициативу депутата от «Единой России» Сергея Вострецова ввести налоги для домохозяек назвал личной позицией своего коллеги, не имеющей отношения к фракции, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый заместитель главы фракции ЕР Андрей Исаев 13 января, в интервью РИА Новости.

По словам Исаева, данная инициатива не вносилась на рассмотрение фракции. Политик отметил, что введение налогов и других платежей — это очень серьезная и болезненная тема, к которой в «Единой России» относятся осторожно.

Зампредседателя фракции ЕР добавил, что такие решения нельзя принимать без быстро. Исаев считает, что идея ввести налоги домохозяек не воплотиться и останется «на уровне размышлений».

Напомним, СМИ распространили информацию о том, что Сергей Вострецов предложил ввести налоги для домохозяек как для самозанятых граждан.

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