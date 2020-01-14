Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат политику санкционного давления на Иран, пока Тегеран не откажется от намерений обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Стэнфордском университете.

«Санкции сохранятся, пока Иран не прекратит террористическую деятельность и не откажется от планов обладать ядерным оружием», — заявил он.

По словам Помпео, Тегерану следует установить прозрачный режим проверок своей ядерной программы, которому можно было бы доверять.

Как сообщало ИА REGNUM, также глава американского Госдепа Майк Помпео пообещал оставить Иран без нефтяного экспорта. По его словам, США осталось добиться прекращения 20% экспорта иранской нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп грозит лишить Иран экспорта нефти