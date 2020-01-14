Париж, , 00:20 — REGNUM Решение Соединенных Штатов вывести свои войска с территории западной Африки создаст дополнительные проблемы с терроризмом в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита лидеров западноафриканских стран, сообщает агентство Reuters.

«Если американцы решат покинуть Африку, это будут действительно плохие новости для нас», — заявил он.

Макрон выразил надежду, что ему удастся убедить президента США Дональда Трампа признать важной борьбу с терроризмом и в этом регионе. В настоящее время Соединенные Штаты предоставляют разведывательную и логистическую поддержку французским и местным военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Франция развернула свои военные беспилотники в регионе Сахель в Африке для выслеживания террористов. По словам французского министра обороны, основными задачами дронов являются наблюдение и разведка.

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