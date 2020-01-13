Пало-Альто, США, , 23:53 — REGNUM Оставить Тегеран без нефтяного экспорта пообещал госсекретарь США Майк Помпео, выступая 13 января в Стэнфордском университете.

Он заявил, что Соединённым Штатам осталось добиться прекращения 20% экспорта иранской нефти, поскольку 80% этой торговли Иран уже лишён.

Помпео подчеркнул, что таким образом Вашингтон осуществляет свою политику давления на Тегеран, причём иранскому народу американцы, по его словам, ничего плохого не хотят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранские власти собираются привлечь к суду американского президента Дональда Трампа, санкционировавшего ликвидацию командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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