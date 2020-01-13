Москва, , 23:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора вечером 13 января обсудили ход подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы российский президент также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры представителей противоборствующих сторон Ливии при участии министров иностранных дел и обороны России и Турции, посвящённые поиску путей мирного урегулирования.

Как сообщил по итогам консультаций глава МИД России Сергей Лавров, стороны обсуждали итоговый документ по перемирию в Ливии. Глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж одобрил его, а глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар взял паузу и пока не подписал соглашения.

19 января в Берлине должна состояться международная конференция по Ливии, на которую отправятся и ливийские делегации, и представители России и Турции.

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