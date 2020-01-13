Нью-Йорк, США, , 23:27 — REGNUM Ливан восстановил своё право голоса в Генеральной Ассамблее ООН после погашения части задолженности по взносам в бюджет Всемирной организации. Об этом сообщил на брифинге 13 января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«После осуществления выплаты право голоса Ливана полностью восстановлено в соответствии со статьёй 19 устава ООН», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что в офисе Генерального секретаря понимают, что задержка с переводом средств «могла быть вызвана происходящими в Ливане событиями».

Напомним, ранее сообщалось, что Ливан, а также Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Тонга и Центральноафриканская Республика были лишены права голоса в Генассамблее ООН по причине неуплаты взносов.